Final da Sul-Americana 2021: classificados, datas, estádio e mais

O Red Bull Bragantino já garantiu sua vaga na decisão e agora fica na espera por Athletico-PR ou Peñarol

A Copa Sul-Americana 2021 já conhece um de seus finalistas. Depois de ter vencido o Libertad por 2 a 0 no duelo de ida, em Bragança Paulista, os brasileiros voltaram a bater os paraguaios, desta vez por 3 a 1 e sacramentaram sua vaga na decisão continental.

Cuello (duas vezes) e Artur fizeram os gols do time treinado por Maurício Barbieri nesta quarta-feira (29). Agora o time de Bragança Paulista enfrenta o vencedor do encontro entre Athletico-PR e Peñarol – que entram em campo para o jogo de volta nesta quinta-feira. No primeiro encontro os paranaenses levaram a melhor dentro do Uruguai, vencendo por 2 a 1.

Qual será a final da Copa Sul-Americana 2021?

⚽🏆 Resta 1️⃣ vaga no caminho pela #GrandeConquista!



🤩 O @RedBullBraga está na final da CONMEBOL #Sudamericana e aguarda @AthleticoPR ou @OficialCAP como rival. Definição será nesta quinta-feira! pic.twitter.com/Evgg5Ablar — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 30, 2021

Após sorteio que definiu o chaveamento até a final, a grande decisão será entre Red Bull Bragantino contra Athletico-PR ou Peñarol.

Quando será a final?

A grande decisão da Copa Sul-Americana está marcada para 20 de novembro e acontecerá no estádio Centenário, de Montevidéu, no Uruguai – mesmo palco para a decisão da Libertadores que acontecerá sete dias depois.