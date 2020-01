RB Bragantino se consolida como grande "comprador" da janela e só Flamengo rivaliza

O time do interior paulista supera grandes e tem uma janela movimentada em 2020

O Red Bull Bragantino parece consolidado como um dos grandes clubes compradores da atual janela de transferências . Na iminência de anunciar o reforço do goleiro Cleiton, do Atlético-MG , a equipe do interior de vai ultrapassar a marca de 15 milhões de euros gastos até agora no mercado de verão brasileiro, podendo ser superado apenas pelo multicampeão .

Com os 5 milhões de euros (R$ 22 milhões) por 90% dos direitos econômicos do arqueiro do , o RB alcançaria um total de 17,4 milhões de euros gastos nesta janela só com a aquisição de atletas, sem contar luvas e comissões. O montante bate na casa dos R$ 80 milhões, cifra surreal para a maioria dos grandes clubes nacionais.



Além de Cleiton, já foram contratados o zagueiro Léo Realpe (900 mil euros), o meia Thonny Anderson (3 milhões de euros), e os atacantes Artur (5,5 milhões de euros) e Alerrandro (3 milhões de euros). Os alvos, todos jovens e com bom potencial de revenda, se juntam a Luan Cândido, lateral esquerdo cedido pelo "primo" de Leipzig, na Alemanha , e Matheus Jesus, emprestado pelo .

Vale lembrar que a filial brasileira da famosa marca de energéticos também já havia feito uma oferta pelo zagueiro Walce, do São Paulo, mas recuou após a lesão no ligamento cruzado do jogador , que servia à seleção sub-23.



Em entrevista concedida à Goal , o presidente do clube, Marquinhos Chedid, disse que o número de reforços ficaria entre sete e oito novidades para 2020. Com um zagueiro ainda por vir, a ver quem seria o novo alvo, o número estaria fechado.



Confirmando-se o valor do defensor, o Red Bull poderia até superar o Flamengo mesmo com a recontratação de Gabigol, cada vez mais adiantada na Gávea. Depois de gastar 7,5 milhões de euros em Michael e deixar 16 milhões de euros à disposição para o atacante, o chegaria a 23,5 milhões de euros investidos na janela. Ou seja, se o "xerife" do Braga custasse mais de 6 milhões de euros, a equipe ficaria com o topo nos gastos mesmo com o retorno do Rei da América de 2019.



Nadando de braçadas até na comparação com outros paulistas, o Red Bull só viu o Corinthians investir em contratações nesta janela no estado. O , porém, adquiriu 50% dos direitos de Luan com 5 milhões de euros pagos pelo BMG, em parceria ainda a ser melhor explicada por clube e patrocinador. Os recursos próprios surgiram para pagar os 3 milhões de dólares em Victor Cantillo e os 600 mil euros pelo empréstimo de Sidcley. Cerca de R$ 15 milhões.



Com diversos grandes apostando em trocas, empréstimos ou transferências sem custos, os "gastões" ficam apenas pelo , que já lançou mão de quase 5 milhões de euros para trazer o volante Allan, o meia Borrero e o lateral Mailton.

A equipe de Bragança Paulista começa nesta quarta-feira, na , a sua pré-temporada diante do Rosário Central, no CT do time sul-americano, com portões fechados. A equipe ainda enfrenta o , no sábado, às 9h30 (de Brasília), antes de retornar ao país.