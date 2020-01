Red Bull Bragantino encaminha a compra de goleiro do Atlético-MG

Clube paulista vai pagar 5 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do jovem goleiro do Galo

O Red Bull encaminhou nas últimas horas a contratação do goleiro Cleiton, do . A Goal apurou que o clube recém-promovido à elite nacional vai desembolsar 5 milhões de euros (R$ 23 milhões) por 90% dos direitos encômicos do jogador.

A negociação entre paulistas e mineiros surgiu ainda em outubro do ano passado. Na ocasião, o valor do acordo girava em torno de 4 milhões de euros (R$ 18 milhões).

Aos 22 anos, Cleiton atualmente está concentrado em Teresópolis (RJ) com a seleção brasileira pré-olímpica (sub-23).