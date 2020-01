Lesão de Walce deve atrapalhar venda e fazer São Paulo repatriar zagueiro

Rodrigo Freitas tem 21 anos, fez dupla com Walce na base e atualmente está emprestado ao Portimonense

Poucos jogadores da idade de Walce, zagueiro do , fizeram tanto barulho no começo desta temporada. Depois de ter uma proposta do RB Bragantino de 27 milhões de reais recusada pelo São Paulo e ter sido convocado para a seleção brasileira, agora, o defensor teve uma notícia ruim: se lesionou nos treinos da seleção e irá parar por oito meses.

Segundo o UOL Esporte, a grave lesão sofrida pelo zagueiro fez com que o Red Bull desistisse de vez de sua contratação. O clube do interior já não estava esperançoso, devido as sucessivas recusas do São Paulo, mas ainda tinha esperança de uma reviravolta na negociação. Agora, sem chance.

Outro clube que obviamente teve seu planejamento alterado foi o São Paulo: Walce estava ganhando espaço com Fernando Diniz e a tendência era que o defensor terminasse o ano com muitos minutos em campo a mais do que jogou em 2019. Sem o atleta, o Tricolor já começa a se movimentar para reforçar sua defesa.

A bola da vez é Rodrigo, outro promissor zagueiro revelado pelo clube. Companheiro de Walce na zaga vice-campeã da Copinha em 2018, o defensor não recebeu muitas chances no profissional e foi emprestado ao Portimonense até o meio do ano de 2020. Seu retorno sempre esteve previsto, já que o São Paulo aposta muito no jogador, mas ele deve ser adiantado.

Existe uma cláusula no contrato de empréstimo de Rodrigo que obriga o clube português a liberar o jogador caso o São Paulo a exerça. Deve ser integrado ao elenco para brigar pela vaga de quarto zagueiro com Diego, outro defensor promissor de Cotia.

Bom tecnicamente e veloz, o defensor é titular em e passou por várias seleções de base. É visto com bons olhos por Orlando Ribeiro, treinador do sub-20, e recebeu boas credenciais de André Jardine, ex-técnico e coordenador de base do São Paulo, além de ser o atual comandante das categorias de base da seleção brasileira.

O São Paulo estreia na temporada 2020 diante do Água Santa, nesta próxima quarta-feira dia 22, às 21h30, pela primeira rodada do .