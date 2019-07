Rapinoe, Morgan, Marta e Mia Hamm; quem são as jogadoras mais vencedoras de todos os tempos?

Confira quem possui mais títulos individuais e quem tem mais conquistas por equipes

Mais uma chegou ao seu fim e, agora, novas estrelas passarão a entrar para as mulheres de desta no cenário do futebol, como Megan Rapinoe, eleita a melhor jogadora do mundial disputado na .

Mas você sabe quem são as jogadoras com mais títulos e premiações individuais?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Alex Morgan



(Foto: Getty Images)

Campeã e uma das atilheiras da Copa do Mundo 2019, Alex Morgan tem ainda em sua prateletira a conquista da Copa de 2015, além do ouro conquistado nos de 2012 (Londres) - mesmo ano em que foi indicada ao prêmio Bola de Ouro, mas não ficou com o prêmio.

Marta



s(Foto: Getty ImageS)

A camisa 10 da acumula 6 Bolas de Ouro (prêmio de melhor jogadora do ano). No entanto, quando se trata de conquistas pelo país, a jogadora amargou os vice-campeonatos na Copa do Mundo de 2007, além dos Jogos Olímpicos de 2004 (Atenas) e 2008 ( ).

Mia Hamm



(Foto: Getty Images)

Hoje aposentada, Mia Hamm também fez história no futebol feminino. A americana foi eleita a melhor jogadora do ano pela Fifa em 2001 e 2002, além de ter faturado os Jogos Olímpicos de 1996 (Atlanta) e 2004 (Atenas)

Megan Rapinoe



(Foto: Richard Heathcote)

Aos 34 anos, Megan Rapinoe se tornou o símbolo do time americano que faturou a Copa do Mundo 2019. Com seis gols em seis jogos, a meia recebeu a Chuteira de Ouro pela artilharia da competição, além de eleita a melhor jogadora da edição. Além disso, ela também carrega no currículo a conquista dos Jogos Olímpicos de 2012 (Londres).