Raphinha fica distante do Barcelona e Arsenal passa à frente por possível contratação

O brasileiro não quer esperar muito para definir seu futuro e espera fechar sua transferência para os Gunners nesta semana

O Arsenal está próximo de acertar a contratação do atacante Raphinha, do Leeds United, conforme a GOAL pôde apurar. Os Gunners assumiram a liderança do negócio e, se nada mudar, esta semana o brasileiro será jogador do time londrino.

O Barcelona passou meses pensando em Raphinha como substituto de Ousmane Dembélé. A equipe tinha vantagem de Deco, seu agente no Brasil e representante direto de Raphinha, mas ainda não tem a capacidade econômica para fazer tal investimento no jogador.

Fontes admitiram à GOAL que o atacante não quer esperar muito para definir seu futuro. Para o Barcelona concluir a negociação, no entanto, precisaria de reduções salariais e saídas de jogadores importantes, como Frenkie de Jong, o que atrasou a negociação com Raphinha.

Além disso, fontes do clube inglês informaram que não sabe mais nada sobre o Barcelona quanto a negociação pelo brasileiro. Porém, o jogador tem outras ofertas - maiores de salário - e, como a GOAL apurou, está prestes a fechar sua transferência para o Arsenal.

Diante da situação em Barcelona, ​​​​o Arsenal vem fazendo seu trabalho para conquistar o jogador brasileiro. E isso acontecerá - se tudo correr bem - admitem fontes de dentro do Leeds United nos próximos dias.

O Leeds pediu cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões) pelo atacante canhoto, um valor que o Barça não estava disposto a pagar desde o início das negociações. De fato, um rebaixamento da equipe inglesa para a Championship teria facilitado a operação para os catalães, que o tirariam da Inglaterra por cerca de 25 milhões de euros, já que a vontade inicial de Raphinha - e seu agente Deco - era de atuar no clube espanhol.

Mas com o Leeds na Premier League, o preço ainda é alto para o Barça, algo que fez com que o clube catalão interrompesse as comunicações com os responsáveis ​​pelo time inglês.

Não houve nova oferta, então tanto Leeds quanto o próprio Raphinha decidiram ir por outro caminho. Dessa forma, se nada der errado, o brasileiro deve reforçar o Arsenal na próxima temporada.