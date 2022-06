Barcelona arruma a casa, mas vender De Jong pode ser a solução para as contas

Os culés vivem um momento de pressão por dinheiro para pode se reforçar na janela de transferências

Não se pode dizer que o Barcelona não está caminhando para arrumar a casinha desde que sua crise financeira chegou ao fundo do poço. Depois de muitos problemas, que chegaram até dentro de campo, o clube está começando a se movimentar para ter melhorias. No entanto, ainda longe do cenário ideal, pode ter que abrir mão de um de seus melhores jogadores para salvar as contas e a janela de transferências.

Perder Lionel Messi foi um baque e tanto para o Barcelona, que pode ver a saída de seu maior ídolo como ponto fundamental em sua crise. Desde então, o clube chegou a penar muito dentro de campo e, só agora, começou a se encaixar, até conseguindo ser segundo colocado na La Liga. No entanto, o cenário no Camp Nou ainda está longe de ser o ideal.

Financeiramente, a situação ainda é bastante degradante no Barcelona, que vê a dívida chegar a € 1,35 bilhão. Assim, além de correr o risco de fechar mais uma temporada no vermelho, o clube, caso não consiga dinheiro rápido, corre o risco de não conseguir registrar novos jogadores para reforçar o time nesta temporada. Nesta situação, a melhor opção pode ser a saída de Frenkie De Jong, que tem despertado forte interesse do Manchester United.

As contratações desejadas pelo Barcelona são muitas e de grande peso. O clube, além das contratações já acertadas de Franck Kessie e Andreas Christensen, ainda sonha em nomes como Robert Lewandowski, Jules Kounde, Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva, Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso para a próxima temporada. Para contratá-los e, ainda mais importante, inscrevê-los, a situação financeira no Camp Nou precisa mudar bastante, de forma a se encaixar no tão temido fair play financeiro de LaLiga, que prevê um teto de gastos proporcional à receita dos clubes.

Dessa forma, para salvar sua janela de transferências, o Barcelona precisa arrecadar pelo menos 600 milhões de euros até 31 de julho, data em que os clubes da La Liga vão acordar os limites salariais para 2022/23 - ou preferencialmente até 30 de junho, data do balanço da temporada. Esse valor, que pode ser conseguido pelo clube através de vendas de merchandising e cotas de TV, deve ajudar mas não resolver os problemas financeiros.

Assim, reduzir custos deve ser a outra saída do clube. E, enquanto já se movimenta para renegociar os vencimentos de alguns atletas, o clube pode acabar negociando alguns nomes do elenco, entre eles Frenkie De Jong.

Desejado pelo Manchester United, o jogador holandês é umas das jóias do elenco do Barcelona, que, por isso, estava relutante em aceitar negociá-lo, ao mesmo tempo em que ele mesmo já indicou que gostaria de seguir no “maior clube do mundo”. No entanto, neste momento, a venda do meio-campista pode trazer o tão necessário dinheiro ao clube, que pode até mesmo pressionar seu jogador a aceitar a transferência.