Raphinha "cozinha" Chelsea no mercado enquanto busca acordo com Barcelona

Atacante brasileiro prefere atuar na Catalunha; Leeds quer negociar pelo maior valor

O futuro de Raphinha segue em aberto. O brasileiro tem um acordo com o Barcelona, mas o clube catalão ainda não chegou a um entendimento com o Leeds, que tem sobre a mesa uma oferta melhor do Chelsea.

Os Blues, inclusive, pressionam o clube de Yorkshire e o estafe do brasileiro por uma decisão rápida, pois estão cientes da reaproximação do Barcelona nos últimos dias. Segundo soube a GOAL, tanto o estafe do atleta quanto o time catalão usam a estratégia de "cozinhar" a negociação com os londrinos como trunfo para ganhar tempo.

A ideia é fazer com que o Chelsea se irrite e desista da negociação. O time de Thomas Tuchel ofereceu 60 milhões de libras (R$ 387 milhões) ao Leeds, que gostou da proposta e está pronto para sacramentar negócio. Não há, no entanto, um acordo com Raphinha, que sempre deixou claro que a prioridade é o Barcelona.

Com a decisão do clube de Yorkshire de negociar Raphinha pela maior proposta que receber, o estafe do atleta desacelera as conversas com o Chelsea para que as chances do Barcelona, que promete igualar a oferta, cresçam. O Arsenal, por sua vez, acompanha o caso, mas sem colocar novos valores na mesa do Leeds e do próprio atleta. Enquanto isso, a situação vai ganhando ares de novela.