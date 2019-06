Ranking do mercado: os times que mais gastaram em reforços nesta janela de transferências

A janela de transferências para a temporada 2019/20 iniciou em 16 de maio e já movimentou cerca de R$ 6,9 bilhões, até o momento

Entre as surpresas do a janela de trasnferência de verão, a mudança de Eden Harzard para o Real Madrid lidera o ranking como a mais cara. Ao todo, somente o time de Madri desembolsou 20% de todo o valor gasto em contratações desta janela que chegou a 1,6 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,9 bilhões). A , por sua vez, está discreta neste ano. O país que é conhecido por sediar o campeonato mais caro do futebol, a Premier League, tem apenas uma transferência de destaque no ranking. Confira:

Além de Eden Hazard, o time espanhol contratou os brasileiros Éder Militão e Rodrygo, além do francês Ferland Mendy e do sérvio Luka Jovic. Entre as transferências mais caras desta janela, cinco pertencem ao Real Madrid.

Eden Hazard (BEL) – 100 milhões de euros

Luka Jovic (SER) – 60 milhões

Éder Militão (BRA) – 50 milhões

Ferland Mendy (FRA) – 48 milhões

Rodrygo (BRA) – 45 milhões

de Munique

Entre as contratações feitas para a próxima temporada, Lucas Hernández e Benjamin Pavard foram as mais caras do time alemão.

Lucas Hernández (FRA) – 80 milhões

Benjamin Pavard (FRA) – 35 milhões

Ao lado do Bayern, o Borussia movimentou o mercado de transferências alemão com as chegadas de Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, e Julian Brandt.

Thorgan Hazard (BEL) - 22,5 milhões de euros

Julian Brandt (ALE) - 25 milhões de euros

O time comandado por Ernesto Valverde não fez grandes contratações de destaque comparado com o maior rival, o Real Madrid. Porém, gastou 75 milhões somente com Frenkie de Jong.



(Foto: (C)FC BARCELONA)

Frenkie de Jong (HOL) – 75 milhões

Ao contrário das temporadas anteriores, o Wolverhampton se destaca na Inglaterra até o momento em valores de contratações. Raúl Jiménez foi a principal, até então.

Raúl Jiménez (MEX, Wolverhampton) – 38 milhões

O time alemão não ficou para trás e também investiu na janela de transferências, com destaque para Kerem Demirbay.



(Foto: www.bayer04.de)

Kerem Demirbay (ALE) – 32 milhões.

Na , as tradicionais equipes ainda não investiram altas cifras na janela de contratações. Desta forma, o Genoa ganha ênfase no ranking dos times que mais gastaram até o momento.

Outra equipe italiana que também ganhou ênfase foi a Sampdoria.

A equipe espanhola desembolsou um alto valor pensando na próxima temporada. E o destaque da vez ficou para o brasileiro Diego Carlos.



(Foto: Sevilla FC)

Diego Carlos (BRA) – 15 milhões

Outro time italiano que faz parte do ranking é o Napoli, que ultrapassou os 30 milhões de euros gastos.

OS JOGADORES MAIS CAROS



(Foto: Getty Images)

Eden Hazard (BEL, Real Madrid) – 100 milhões de euros Lucas Hernández (FRA, Bayern de Munique) – 80 milhões Frenkie de Jong (HOL, Barcelona) – 75 milhões Luka Jovic (SER, Real Madrid) – 60 milhões Éder Militão (BRA, Real Madrid) – 50 milhões Ferland Mendy (FRA, Real Madrid) – 48 milhões Rodrygo (BRA, Real Madrid) – 45 milhões Raúl Jiménez (MEX, Wolverhampton) – 38 milhões Benjamin Pavard (FRA, Bayern de Munique) – 35 milhões Kerem Demirbay (ALE, Bayer Leverkusen) – 32 milhões.

OS BRASILEIROS MAIS CAROS