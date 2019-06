Neto chega ao Barcelona por R$ 110 milhões para virar sombra de Ter Stegen

Brasileiro já conviveu com reserva enquanto atuou na Juventus

O anunciou nas primeiras horas dessa quinta-feira (27) a contratação de Neto, goleiro que estava no .

O reforço chega por 26 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). Ele é o segundo reforço para a próxima temporada depois do anúncio de Frenkie de Jong, meia que estava no .

Apesar de chegar aos Blaugranas com moral, o brasileiro vem para ocupar a vaga de Jasper Cillessen, que não estava satisfeito com a reserva no clube e saiu justamente para os Morcegos. Ao todo, foram 32 partidas em três anos.

O desafio de lidar com a suplência não é novo para Neto. O goleiro já encarou a reserva na enquanto o dono da meta era Gianluigi Buffon. A diferença entre a situação que viveu na com o momento atual é que, por ter passado por isso anteriormente, ele fará o máximo possível para não passar por isso. Nos dois anos em que esteve no Valencia, por exemplo, foram 81 jogos.

Os Che ainda torcem pelo sucesso Neto no time catalão. Caso ele consiga uma sequência de jogos e eventualmente participe de títulos no elenco, o clube fatura outros 9 milhões de euros (em torno de R$ 38 milhões), que foram estipulados como bônus.