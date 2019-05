“Jogo mais valioso do mundo” teve craque do Aston Villa com chuteira de pelada

O meio-campista Jack Grealish entrou em campo contra o Derby County quase com o dedão do pé para fora

A superstição é tão presente no futebol quanto a bola. Em todos os lugares do mundo. Isso ficou mais uma vez evidente no duelo entre e , nesta segunda-feira (27), que dava ao vencedor uma vaga para a Premier League. Capitão dos Villains, que venceram por 2 a 1 e garantiram o retorno à elite do futebol inglês, o meio-campista Jack Grealish causou estranheza ao disputar o “jogo mais valioso do mundo”, com uma chuteira tão surrada que o dedão de seu pé quase ficou para fora do calçado.

Capitão do Aston Villa, onde começou a sua vida no futebol, o jovem de 23 anos explicou após a vitória por que utilizou chuteiras tão avariadas: “Bom, eu voltei de uma lesão e usava estas”, disse para a Sky Sports. “Elas eram novinhas, e aí eu fiz alguns gols e dei umas assistências. Achei que eram minhas chuteiras da sorte e tive que ficar com elas”.

Grealish, que marcou seis gols e deu sete assistências na campanha da Championship (a segunda divisão inglesa), ficou em campo durante os 90 minutos da partida contra o Derby County. Na segundona da Terra da Rainha, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Premier League. A última vaga é definida após confrontos entre as equipes que ficaram entre 3º e 6º na tabela. Ou seja, praticamente um campeonato à parte – e até por isso a FA premia os vencedores dos playoffs em todas as divisões com taças.

O apelido de “jogo mais valioso do mundo” é dado por causa do aumento de ganhos que os clubes classificados da segunda para a primeira divisão garantem. Afinal de contas, a Premier League é o campeonato nacional que distribui, através dos acordos de televisão, a maior quantia de dinheiro para os seus 20 times participantes.