Barcelona anuncia contratação de De Jong

Clube espanhol pagará 86 milhões de euros pela jovem promessa holandesa, que assina contrato até 2024 e chegará ao time na próxima temporada

A novela finalmente chegou ao fim! Na tarde desta quarta-feira (23), o Barcelona anunciou a contratação do meia holandês Frenkie De Jong, estrela do Ajax.

O jovem jogador, de anos, custará 86 milhões de euros aos cofres do Barça, que pagará 75 milhões de euros fixos mais 11 milhões em variáveis. De Jong assina contrato com o Barça por cinco temporadas, até o fim de 2023/24.

O holandês, porém, só chegará aos Blaugranas após o fim da temporada, em 1º de julho de 2019.

Para contratar De Jong, o Barcelona venceu uma feroz disputa com PSG, Real Madrid e Manchester City, que também desejavam o jovem astro. O garoto tem se destacado no Ajax nos últimos meses e chamou atenção de todo o mundo do futebol.