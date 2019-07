Quem é Gabriel Martinelli, destaque do Paulistão e novo reforço do Arsenal?

Envolvido em uma transação milionária, o jogador de 18 anos impressiona os Gunners e se mostra promissor

Sensação do no início da temporada, o atacante Gabriel Martinelli despertou a atenção de grandes equipes do futebol nacional e internacional. Com vários interessados, o jogador escolheu o , de Unai Emery para começar sua jornada pela Europa.

Os Gunners pagaram 6 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões) ao clube de Itu para contar com ele.

Recentemente, Martinelli foi chamado pelo técnico André Jardine para passar uma semana com outros jogadores na Granja Comary, onde treinará com a equipe sub-18 da . Ele também receberá o passaporte italiano em junho, o que facilita a integração ao elenco inglês como atleta comunitário.

Conheça mais sobre a jovem sensação do futebol do interior que terá Londres como nova casa.

QUEM É GABRIEL MARTINELLI?

Gabriel MARTINELLI foi convocado para a seleção brasileira sub 18 que fará uma semana de preparação na Granja Comary de 4 a 10 de maio.

Martinelli é o segundo jogador da base a ser convocado para a seleção brasileira. O outro foi o zagueiro Luiz Felipe.

Parabéns MARTINELLI ! pic.twitter.com/9T6M0IENlt — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) April 26, 2019

Martinelli vive sua primeira temporada como atleta profissional depois de sair do em 2015, onde jogava futsal.

Em março de 2018, ele saiu do banco de reservas contra o Taboão da Serra e se tornou o jogador mais jovem a atuar com a camisa do de Itu neste século. Na época, ele tinha 16 anos e nove meses. Em setembro do mesmo ano, diante do mesmo adversário, ele marcou seu primeiro gol.

Após a desse ano, ele foi promovido definitivamente ao elenco principal. Sua colaboração ao clube do interior de lhe rendeu os prêmios de Revelação do , Melhor Jogador do Interior e membro da Seleção do Campeonato, além de ter sido o artilheiro do time na campanha, com seis tentos.

COMO O ARSENAL ENCONTROU MARTINELLI?

O atacante foi monitorado pelos olheiros do Arsenal ao longo dos últimos meses. Na e contra o , no , Martinelli teve sua atuação observada.

Antes disso, porém, ele já atraiu a atenção de outros grandes clubes do cenário europeu, como o , e . Nos Blaugranas , inclusive, ele passou uma semana treinando com o elenco das categorias de base, experiência que o próprio Gabriel confirmou ter sido positiva.

"Foi uma das melhores experiências que tive no futebol. Além de ser um dos maiores clubes do mundo, o nível do treinamento é muito alto e me fez crescer bastante profissionalmente", confirmou em entrevista.

Além de acompanhar seu desempenho em campo, a equipe de scouts dos Gunners também observaram vídeos para destacar qualidades e pontos a melhorar no estilo de jogo do jovem.

QUAIS SÃO AS QUALIDADES E PONTOS A MELHORAR DE MARTINELLI?

Apesar de se considerar versátil dentro de campo, Martinelli é escalado com frequência na ponta esquerda, área na qual costuma cortar para a parte de dentro do campo e finalizar as jogadas com a perna direita.

A rapidez, energia e objetividade se destacam no atacante, a ponto de, não à toa, seus números refletirem tais características. São 94 jogos e 65 gols na base do Ituano e, até o momento, 31 jogos, 10 gols e seis assistências na equipe principal.

Apesar disso, a pouca eficiência com o pé esquerdo ainda preocupa por conta da previsibilidade de seu repertório de jogadas. O desenvolvimento físico também é um ponto a se observar, uma vez que, apesar da boa estatura, ele tem pouca estrutura física, o que demanda atenção e preparo especiais.

Como todo jovem, Gabriel Martinelli terá que se esforçar para alcançar o status projetado para sua carreira. Mesmo assim, com o empenho já mostrado em diversas oportunidades, talento não falta para que ele se torne o grande jogador que se desenha ser.