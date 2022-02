Rafael Nadal é torcedor de qual time de futebol?

Rafael Nadal é um superastro recordista no mundo do tênis, com a vitória no Aberto da Austrália de 2022 levando-o a 21 títulos de Grand Slam, mas o interesse esportivo do espanhol não se restringe a assuntos com uma raquete em mãos.

Ele cresceu como um grande fã de futebol, explorando brevemente a oportunidade de ser um jogador antes de se decidir por uma carreira diferente, e segue acompanhando muito de perto o mundo da bola.

Nadal pode ter nascido e crescido nas Ilhas Baleares, mas sempre foi ferozmente leal ao Real Madrid.

Foi o que aconteceu quando um membro da família foi jogar no Barcelona, ​​com Nadal dizendo sobre sua propensão aos Blancos: “Meu pai e toda a minha família sempre foram torcedores do Real Madrid. meu tio jogou pelo Barcelona, ​​eles obviamente o encorajaram. Depois ele voltou a Mallorca e desde então estamos divididos: alguns ainda são torcedores do Barcelona, ​​outros do Real Madrid", disse o tenista.

Nadal faz questão de manter-se atualizado com os eventos de onde quer que esteja no mundo, sendo raro perder uma partida.

Ele disse em sua autobiografia, 'Minha história': “O futebol era minha paixão quando criança e continua sendo até hoje. Eu posso estar em um torneio na Austrália ou Bangkok, e se houver um grande jogo do Real Madrid na TV às cinco da manhã, eu acordo para assistir – mesmo, às vezes, se eu tiver uma partida mais tarde naquele dia".

“E vou construir o programa de treinamento do meu dia, se necessário, de acordo com o horário dos jogos. Eu sou um fanático”.

Houve rumores de que Nadal, que agora tem 35 anos, poderia tentar se envolver nos bastidores com o Real em algum momento, já que o próprio espanhol admitiu que um papel presidencial é algo que o atrairia.

“Se você me perguntar se eu gostaria, é claro que sim, por que não? Mas há mais do que isso... Acho que não. Estamos muito bem como estamos. Temos um grande presidente agora (Florentino Perez])e não acho que o Real Madrid precise de mim, mas nunca sabemos o que pode acontecer no futuro. Não é algo que eu possa levantar hoje".

Familiar jogador no Barcelona

O tio paterno de Nadal, Miguel Angel, passou oito anos no Barcelona,entre 1991 e 1999, em uma carreira com passagem também pelo Mallorca, e que se encerrou em 2005..

Nadal, que era zagueiro, conquistou cinco títulos da La Liga durante seu tempo no Camp Nou, trabalhando sob o comando do lendário Johan Cruyff, faturando também três Copas do Rei e a Copa da Europa de 1992.