Racing x Talleres ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta segunda-feira (08), às 19h30 (de Brasília), o Talleres viaja a Avellaneda para enfrentar o Racing, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Argentino de 2023. O duelo será transmitido ao vivo no canal da tv fechada ESPN 4 e no streaming Star+. Na GOAL, você acompanha ao tempo real do jogo.

Ocupando a sexta posição, os visitantes do encontro vivem boa fase no torneio, com 24 pontos conquistados através de sete vitórias, três empates e quatro derrotas. Os donos da casa, no entanto, se mantém na 14ª colocação com 18 na pontuação. A equipe venceu cinco, empatou três e perdeu seis vezes.

Escalações

Racing: Arias; Mura, Sigali, Insúa e Rojas; Catriel Cabellos, Moreno e Oroz; Hauche, Guerrero e Romero. Técnico: Fernando Gago.

Talleres: Herrera; Benavidez, Catalán, Suárez e Pasquini; Ortegoza e Villagra; Sosa, Garro e Depietri; Michael Santos. Técnico: Javier Gandolfi.

Desfalques

Racing

Juan Nardoni (suspenso)

Talleres

Sem desfalques confirmados

Quando é?