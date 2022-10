Quem será o árbitro da final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR?

A Conmebol já confirmou a equipe para a decisão do torneio sul-americano de 2022

A Conmebol divulgou a equipe de arbitragem que será responsável pela final da Libertadores da América de 2022, que será disputada entre Flamengo e Athletico-PR no próximo dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. O trio que estará em campo é composto por argentinos.

Patrício Loustau, árbitro FIFA que apitou a decisão continental entre Palmeiras e Santos, em 2020, será o apitador principal. Loustau trabalha na elite do futebol argentino há 13 anos. E se o sobrenome não lhe é estranho, talvez seja porque Patrício é filho de Juan Carlos, um dos árbitros mais conhecidos da história do futebol argentino – e que apitou, além da Copa do Mundo de 1990, a final do Mundial de Clubes de 1992 conquistada pelo São Paulo sobre o Barcelona.

Loustau, que tem 47 anos e, a título de curiosidade, é formado em publicidade, apitou o Flamengo x Corinthians pelas quartas de final desta Libertadores. O argentino trabalhou no duelo de ida, vencido pelos rubro-negros por 2 a 0.

Completam a escalação de arbitragem para a final da Libertadores: