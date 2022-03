Quem o Palmeiras enfrenta na semifinal do Paulista 2022?

Dono de 23 títulos de Campeonato Paulista, o Palmeiras quer aumentar sua lista de troféus recentemente conquistados e o estadual é a primeira grande oportunidade da temporada. O time treinado por Abel Ferreira aparece talvez como o grande favorito ao título, uma vez que é dono da melhor campanha do torneio até aqui.

A mais recente vítima dos alviverdes foi o Ituano, derrotado por 2 a 0 na partida válida pelas quartas de final do Paulistão 2022 – gols de Raphael Veiga e Rony. Agora o Palmeiras fica no aguardo para saber quem será o seu adversário na semifinal. São duas as opções disponíveis.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Time com a melhor campanha neste Campeonato Paulista (10 vitórias e três empates), o Palmeiras enfrenta nas semifinais a equipe classificada que teve a pior campanha na comparação com os outros semifinalistas.

Mais artigos abaixo

A semifinal do Palmeiras no Paulistão 2022

Um beijo pra quem tá na semifinal do Paulistão Sicredi!😘💚🐷#FutebolPaulista #Paulistao22

📷Renato Pizzutto/Ag. Paulistão pic.twitter.com/Q2qlM3KZKd — Paulistão (@Paulistao) March 24, 2022

Desta forma, os palmeirenses estarão ligados no duelo entre Corinthians e Guarani, nesta quinta-feira (24). Se o rival alvinegro vencer o Bugre, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino. Se a equipe de Campinas levar a melhor sobre os corintianos, o adversário será o próprio Guarani.

As semifinais do Campeonato Paulista de 2022 acontecerão nos dias 26 e 27 de março.