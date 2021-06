Quem ganhou a última Eurocopa em 2016?

Torneio aconteceu na França e teve como semifinalistas os donos da casa e as seleções de Portugal, Alemanha e País de Gales

Na Euro 2016, Alemanha e França apareceram como as grandes favoritas. A primeira porque, há dois anos, havia vencido a Copa do Mundo, após aplicar 7 a 1 no Brasil e derrotar a Argentina de Messi na final. A segunda, por sua vez, porque jogou em casa, com o público a favor.

No entanto, nem alemães nem franceses ficaram com o troféu. O campeão da última edição foi Portugal, comandado por Cristiano Ronaldo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O caminho português até o título

Portugal comemora título da Eurocopa 2016. Foto: Getty

A equipe dirigida por Fernando Santos não começou nada bem a competição. A classificação para as oitavas de final veio quase que de forma milagrosa: finalizou a fase de grupos em terceiro na sua chave com três pontos oriundos de três empates. Hungria e Islândia, com cinco pontos, ficaram à frente de Portugal. Confira os resultados na fase de grupos:

Portugal 1 x 1 Islândia (gol português foi de Nani)

Portugal 0 x 0 Áustria

Hungria 3 x 3 Portugal (gols portugueses foram de Nani e Cristiano Ronaldo - duas vezes)

Nani e Cristiano Ronaldo comemoram gol contra Hungria. Foto: Getty

Nas oitavas de final, os lusitanos tiveram pela frente a Croácia. Após empate sem gols nos 90 minutos, o jogo foi para a prorrogação e decidido com um gol de Ricardo Quaresma para dar a vitória portuguesa por 1 a 0.

Veio a Polônia no caminho português nas quartas de final e um cenário parecido. O empate no tempo normal por 1 a 1 (gols de Lewandowski e Renato Sanches) levou a partida para a prorrogação, que também terminou igualada. A decisão foi para os pênaltis e os lusitanos venceram por 5 a 3.

Na semifinal, Portugal enfrentou o País de Gales, com o encontro dos merengues Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Melhor para os ibéricos, que venceram por 2 a 0 com gols de Nani e CR7. Assim, a seleção portuguesa se classificava para a primeira final de Eurocopa desde 2004, quando perdeu para a Grécia em casa por 1 a 0.

Éder finaliza para marcar o gol do título. Foto: Getty

Por fim, a decisão foi entre os portugueses e os franceses, donos da casa. No Stade de France, em Saint-Denis (região metropolitana de Paris), mais uma prorrogação para Portugal. Quem brilhou desta vez foi Éder, fazendo o único gol da final que garantiu o título inédito aos lusitanos.