Quem ganha com Messi e Lautaro no Barcelona? A seleção argentina

Lionel Scaloni analisou a possível transferência do atacante argentino para o clube catalão na próxima janela de transferências

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, em entrevista ao Cadena SER, falou sobre os rumores que apontam Lautaro Martínez no na próxima janela de transferências, explicando que o atacante é um jogador de futebol “semelhante a Luis Suárez. Todo mundo iria querer ele em sua equipe".

"Por um tempo, o Barcelona jogou com Neymar, Suarez e Messi... Isso pode ser feito, desde que haja um sacrifício dos jogadores, porque o treinador deve sempre tentar colocar o melhor", afirmou.

Além de exaltar as qualidades técnicas do jogador da , o técnico também vê com bons olhos a mudança de Lautaro para formar dupla com Messi e aumentar o seu entrosamento na seleção argentina.

"Para a , quanto mais jogos fizerem juntos, melhor para nós", apontou.

De acordo com o jornal 'Marca', o Barcelona entregou ao atual clube de Lautaro uma lista com seis nomes que podem ser envolvidos na negociação em troca do argentino.

A lista tem os nomes de Umtiti, Arturo Vidal, Nélson Semedo, Todibo, Júnior Firpo e Carles Aleña. Além disso, uma quantia em dinheiro deve ser usada para o pagamento do argentino.