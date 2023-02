Quem foi Amancio Amaro, ídolo do Real Madrid falecido em 2023?

Presidente de honra do clube desde 2022, ex-jogador faleceu nesta terça-feira (21), aos 83 anos

O Real Madrid perdeu um dos grandes de sua história nesta terça-feira, 21 de fevereiro. Amancio Amaro, ex-jogador e treinador, além de presidente de honra do clube, faleceu aos 83 anos, e a causa não foi confirmada.

"O Real Madrid, o seu presidente e o seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Amancio Amaro, presidente honorário do Real Madrid e uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial:, escreveu o clube em nota oficial.

Lenda do Real Madrid nas décadas de 1960 e 1970, Amancio Amaro chegou ao clube vindo do Deportivo La Coruña, aos 22 anos, por um alto valor pago por Santiago Bernabéu, e se aposentou com a camisa merengue em 1976. Neste tempo, fez parte de uma geração que conquistou dez títulos: uma Copa dos Campeões da Europa (equivalente a Liga dos Campeões), em 1965-66, além de nove Campeonatos Espanhóis.

Depois que se aposentou, trabalhou em outros cargos no clube, como treinador, tanto da equipe principal quanto do Castilla, além de ter sido observador técnico. Desde outubro de 2022, com a morte de Paco Gento, passou a ocupar o cargo simbólico de presidente de honra do Real Madrid.

Além de uma homenagem do Real no pré-jogo da Champions League contra o Liverpool, e braçadeiras pretas usadas pelos jogadores, outras equipes e personalidades deixaram mensagens a Amaro nas redes sociais após a confirmação de sua morte. Veja algumas delas.