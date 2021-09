Quem fez mais gols de falta no Brasileirão 2021?

Em sua estreia pelo Corinthians, Roger Guedes colocou o Timão entre os dez times que já fizeram gols nas cobranças de tiro direto

O torcedor do Corinthians teve motivos para comemorar no duelo contra o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão 2021. Tudo bem que o resultado não foi ideal contra o Juventude, pelo empate por 1 a 1, mas o jogo marcou a estreia de Roger Guedes, uma das novas contratações da temporada, e o meia-atacante estreou com um belo gol de falta.

Roger Guedes fez o gol do empate corintiano, já no segundo tempo. Ajudou o Corinthians a somar mais um pontinho na tabela e também incluiu o Alvinegro Paulista na lista das equipes que já conseguiram marcar gols de falta nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Até então, 11 times do Brasileirão não haviam marcado através de cobranças de falta. Agora, são dez. Mas o retrato de que este tipo de gol tem sido cada vez mais raro é que ainda não há um time que tenha mais de dois tentos desta forma no Brasileirão.

Segundo dados levantados junto à Opta Sports, o Santos foi o time com mais tentativas: 21 cobranças... e nenhum gol. A equipe com o melhor aproveitamento é o São Paulo, com seis finalizações em cobranças de falta e um gol de falta. Confira abaixo os detalhes dos gols de falta no Brasileirão 2021.

Times com mais gols de falta

CLUBE COBRANÇAS DE FALTA GOLS DE FALTA Ceará 17 1 Atlético Mineiro 16 1 Athletico Paranaense 12 1 Grêmio 11 1 Palmeiras 11 1 Corinthians 11 1 Sport 9 1 Fluminense 7 1 Chapecoense 7 1 São Paulo 6 1

Dentre os 20 participantes da Série A, ainda não fizeram gols de falta: Flamengo, Cuiabá, Santos, Internacional, Bahia, América-MG, Red Bull Bragantino, Juventude, Fortaleza, Atlético-GO.

Jogadores com gol de falta no Brasileirão 2021