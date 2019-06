Quem é Renan Lodi, lateral que é o novo reforço do Atlético de Madrid

Revelado pelo Athletico Paranaense, ele é um extraordinário lateral ofensivo e um dos grandes talentos recentes do futebol brasileiro

O brasileiro Renan Lodi é o novo jogador do . Porém, quem é o atleta que não tem tanta fama com a torcida do clube espanhol? Este lateral esquerdo chega do Paranaense é muito ofensivo e tem importantes características físicas e técnicas.

O jogador ainda precisa melhorar o jogo defensivo, porém, é um jogador de grande projeção no ataque, boa finalização e com qualidade no drible. Aos 21 anos, é canhoto, mede 1,78 e é realmente hábil com a perna esquerda, mas consegue conduzir bem com o pé direito. Ainda não estreou com a seleção brasileira. Porém, seguramente, estará nos de Tóquio, em 2020.

Ele é elogiado pela velocidade e pela qualidade no pé esquerdo, com o qual tem facilidade para fazer bons passes, sobretudo cruzamentos. Sem dúvida, sua grande necessidade é melhorar o aspecto defensivo, algo que terá que fazer de forma impecável Diego Simeone.

Lodi nasceu em 8 de abril de 1998, em Serrana, uma pequena cidade do interior do estado de , que não possui nennuum clube de futebol profissional.

Ele foi contratado pelas divisões de base do Athletico Paranaense e estreou pelo time na Série A do Campeonato Brasileiro em 2016, em um jogo contra o . Com a camiseta do Furacão, conquistou dois títulos na carreira: e .

Na equipe profissional do Athletico Paranaense, Lodi fez 49 partidas oficiais, com quatro gols e oito assistências. Isso é produto de sua capacidade de apoiar no ataque, uma característica típica de quase todos os laterais revelados pelo nas últimas décadas.

Durante os últimos meses, Lodi foi objeto de desejo de vários clubes da Europa. Entre os interessados no jogador, está o , da , que chegou a oferecer 19 milhões de euros por sua contratação. O Atleti entrou na luta pelo lateral esquerdo e finalmente chegou a um acordo.