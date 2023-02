Quem é Matheus Gonçalves, atacante cria da base do Flamengo?

Jovem meia de 17 anos fez seu primeiro gol no profissional do rubro-negro contra o Resende, em belo chute de fora da área

Apesar de existirem outras categorias de base de destaque no país, os crias do Flamengo têm sido importantes para a equipe ao longo dos torneios nacionais e estaduais. No Campeonato Carioca 2023, alguns jovens fizeram suas participações, incluindo o garoto de apenas 17 anos, Matheus Gonçalves.

O jovem meia da base do rubro-negro era opção da equipe no confronto contra o Volta Redonda, na sétima rodada do Cariocão, mas acabou não sendo utilizado. No duelo de número oito do estadual, porém, o técnico Vitor Pereira resolveu colocá-lo para jogo, no segundo tempo do embate contra o Resende.

Aos 76 minutos, o meio-campista abriu o placar e marcou 1 a 0 para o Flamengo, batendo de fora da área e se tornando o terceiro atleta mais jovem a marcar pela equipe na história, atrás apenas de Lorran e Vini Júnior, segundo o DataFla. Matheus Gonçalves foi recompensado com o prêmio de Craque do Jogo, pela transmissão da Band. Nas redes sociais, o jogador foi elogiado pela postura em campo, na tentativa de lances ofensivos para mudar o jogo a favor do rubro-negro.

Vale destacar que foi o meia de 17 anos, ainda, que marcou o gol de número 600 do Flamengo desde 2019, época de ouro da equipe carioca. O placar final de Resende x Flamengo foi 2 a 0, com o tento de Matheus Gonçalves e do outro cria da base, André Luiz.

O atleta esteve na lista dos 60 jovens mais talentosos do mundo no ano passado, publicada pelo jornal The Guardian. Matheus Gonçalves está no Ninho do Urubu desde os 12 anos de idade e busca se firmar na equipe profissional do Flamengo, mesmo que ainda seja tão jovem, com contrato até 2024.