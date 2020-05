Quem é Luis Henrique, joia do Botafogo na mira de Juventus e de empresário de CR7?

Jovem promessa da base pode ter uma passagem curta pelo time principal da Estrela Solitária

O começou a sentir o gostinho de poder contar com mais uma revelação da sua base, mas é possível que isso dure pouco tempo, já que o jovem Luis Henrique, de 18 anos já desperta atenção de grandes clubes da Europa. A , da , é um candidato que chega forte na briga pelo rapaz.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Juventus quer contar com o jovem brasileiro já na próxima janela de transferências internacionais, que abre em julho. O periódico ainda informa que quem estaria negociando a transferência é o empresário português Jorge Mendes, que cuida, dentre outros, da carreira de Cristiano Ronaldo.

Luis Henrique tem apenas 18 anos, completados em 14 de dezembro de 2019. Ele é natural de João Pessoa, na Paraíba.

No ano passado ele foi um dos destaques do Botafogo, tendo atuado no Sub-20, a e o , além da Copa do Sub-17. Ele é um jogador de ataque, que tem preferência por jogar na ponta direita.

Ele foi chamado por Alberto Valentim para treinar com a equipe principal do já no final de 2019 e recebeu duas oportunidades nas duas últimas rodadas do Brasileirão. A primeira foi contra o , quando saiu do banco de reservas. A segunda, e última chance do ano passado, veio na rodada final contra Ceará, na qual começou a partida como titular e deu uma assistência para gol.

Ainda em 2019, ele teve seu contrato renovado com o Glorioso até 2022 e já era um plano certo para 2020. Luis Henrique foi titular absoluto do Fogão nos jogos disputados antes da pandemia do novo coronavírus.

Com o futebol temporariamente suspenso, é possível que Luis Henrique tenha pouco tempo no Nilton , caso seja mesmo vendido ao futebol italiano.