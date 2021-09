Quem é Hugo Rodallega, atacante colombiano do Bahia

O atacante surpreendeu ao marcar quatro gols sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão 2021

O Bahia tentou trazer Cristian Martínez Borja, mas o colombiano acabou acertando com o Júnior Barranquilla e o Tricolor acabou fechando com outro atacante do mesmo país: Hugo Rodallega foi anunciado no início de julho e chamou atenção ao ter marcado quatro gols sobre o Fortaleza, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Mas quem é Hugo Rodallega?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Atualmente com 35 anos, Rodallega chegou ao Bahia depois de uma passagem de seis anos pelo futebol da Turquia. Durante este tempo o colombiano defendeu três clubes turcos: foram duas temporadas no Akhisar antes de três campanhas pelo tradicional Trabzonspor. O seu último clube antes de chegar ao Tricolor de Aço foi o Denizlispor. No geral, o desempenho sempre foi marcado por um bom número de gols.

Só que antes de disputar anos de Campeonato Turco, Rodallega passou sete temporadas na Inglaterra. Na Terra da Rainha, o colombiano defendeu Wigan e Fulham. Rodallega também teve passagem pelo México, onde defendeu Necaxa, Atlas e Monterrey. O seu início na Colômbia teve início no Quíndio e uma rápida passagem pelo Deportivo Cali.

Passagem pela seleção colombiana

(Foto: Getty Images)

Rodallega disputou um total de 44 jogos pela Colômbia, entre 2005 e 2011, marcando oito jogos.

Quantos gols Rodallega já marcou?

Até o momento, todos os quatro gols do colombiano pelo Bahia foram marcados sobre o Fortaleza, por onde disputou cinco jogo no total. Nos outros clubes o retrospecto do atacante é o seguinte.