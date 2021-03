Quem é Danilo Barbosa, volante que reforça o Palmeiras nesta temporada?

Com passagens por Vasco, Braga, Benfica e Nice, jogador está em São Paulo para realizar exames no Verdão

Danilo Barbosa, volante do Nice da França que deve reforçar o Palmeiras, já está em São Paulo para realizar os exames médicos.

Aos 25 anos, o baiano foi revelado pelo Vasco da Gama, onde iniciou sua carreira profissional, em 2014. Ainda no mesmo ano, Danilo se transferiu para o Braga de Portugal, onde atuou sob o comando de Abel Ferreira, atual treinador do Verdão. Ao lado do português, o alvo do Palmeiras disputou 31 partidas, marcando quatro gols e distribuindo outras quatro assistências.

Barbosa passou ainda por Valencia (2015-2016), Benfica (2016-2017) e Standard Liege (2017), além de convocações para diversas categorias de base da seleção brasileira (sub-17, sub-20, sub-21 e sub-23).

O volante chega ao Palmeiras por empréstimo até o fim de 2021, e é visto com bons olhos por Abel Ferreira, que o considera uma peça importante para substituir Emerson Santos, vendido ao Kashiwa Reysol em fevereiro deste ano.

Além de atuar pelo meio-campo, onde se destaca pelo bom poder de marcação e bom passe, Danilo também já foi utilizado como zagueiro, posição onde pode ser útil para o time paulista.

Após uma bateria de testes realizada na França, o atleta passará por exames complementares nesta segunda (22), e pode ser anunciado oficialmente ainda no mesmo dia.