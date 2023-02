O atleta, de 28 anos, foi revelado nas categorias de base do América-MG e se destacou no Guarani

Após viver um período de destaque e muitos gols por Guarani e Bolívar, respectivamente, o brasileiro Bruno Sávio aceitou o desafio de atuar por uma das principais potências do futebol africano. Com isso, na última janela de transferências, o jogador de 28 anos foi contratado pelo Al-Ahly, do Egito. Apenas vivendo o início de sua passagem pelo novo clube, Bruno Sávio já foi fundamental na conquista da Supercopa do Egito.

Vivendo a expectativa de jogar o Mundial de Clubes, o centroavante está no banco de reservas na partida de estreia do Mundial de Clubes. O jogo entre Al-Ahly e Auckland City acontece nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília). Mas, afinal, você realmente conhece o atacante brasileiro? A GOAL te mostra quem ele é.

Quem é Bruno Sávio, jogador brasileiro do Al-Ahly no Mundial de Clubes?

Ahly Twitter

Cria das categorias de base do América-MG, o atacante Bruno Sávio, de 28 anos, foi grande promessa da base do clube mineiro ao marcar 9 gols na campanha do título da Taça BH de Futebol Júnior, em 2014. No ano seguinte, o atacante integrou o elenco profissional e recebeu chances com o técnico Givanildo Oliveira, mas não repetiu as atuações que o consagraram como artilheiro na base. Pelo time principal do Coelho, Sávio anotou quatro gols em 50 jogos (22 como titular) e fez parte do time que subiu à Primeira Divisão em 2015.

Na sequência da carreira, Bruno defendeu Mirassol, Bragantino e Cuiabá. Pelo clube de Mato Grosso, foi peça decisiva na campanha de acesso da Série C para a B, em 2018, ao balançar a rede no segundo jogo das quartas de final, contra o Atlético-AC (2 a 2). Ao todo, acumulou 7 gols em 29 partidas pelo Dourado. Ainda jogou no NK Istra 1961, da Croácia, no Avaí e no Guarani, onde cresceu profissionalmente. Em dois anos no clube de Campinas, marcou 15 gols e deu 11 assistências em 78 jogos. Ao fazer um balanço da trajetória profissional, Sávio atribuiu a evolução aos minutos em campo.

Antes de chegar ao Egito, o jogador brasileiro havia se destacado pelo Bolívar na temporada 2022. No clube, Bruno Sávio conquistou o Clausura, título que garantiu a presença do clube boliviano na fase de grupos da Libertadores deste ano.