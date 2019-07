Quem é Bruno Guimarães, volante do Athletico na mira do futebol europeu

Meio-campista de 21 anos está na mira de clubes europeus e pode deixar o Athletico Paranaense. A Goal traça um perfil do atleta que brilha no Furacão

Aos 21 anos, Bruno Guimarães está na mira de gigantes do futebol europeu. O foi atrás do garoto que ganhou notoriedade com as cores do Paranaense. No entanto, ele ainda não tem um novo clube definido.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Nascido no Rio de Janeiro, Bruno Guimarães foi revelado pelas divisões de base do Audax de seu estado. De lá, foi para a filial da equipe em .

Em 9 de abril de 2015, com apenas 17 anos, ele fez sua estreia profissional pelo Audax-SP, jogando os últimos três minutos em uma vitória fora de casa por 2 a 1 no .

Bruno Guimarães foi definitivamente promovido a equipe principal do time do Audax no ano de 2017, depois de impressionar na . Em 11 de maio daquele ano, se transferiu para o Athletico Paranaense por empréstimo até abril de 2018 e foi inicialmente escalado para o time sub-23. No ano de 2018 foi definitivamente comprado pelo clube paranaense.

A partir daí, a história do meio-campista é pública e notória. O garoto passou a se destacar ainda mais e virou titular do time principal do Furacão. Neste período, se destacou pela mobilidade no meio de campo. Bruno tem boa marcação e chega com qualidade ao setor ofensivo. Não à toa marcou oito gols em 82 jogos com as cores do clube da Arena da Baixada.

A qualidade ainda não lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira, o que boa parte da imprensa especializada defende. Porém, Bruno Guimarães aparece como um nome cobiçado no exterior.

Mais artigos abaixo

Com multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 168,2 milhões), o jogador já viu o Shanghai Shenhua disposto a desembolsar esse montante. No entanto, como sonha em jogar na Europa, descartou a mudança para a .

O Chelsea também está interessado na contratação do jogador. No entanto, o clube de Frank Lampard está impossibilitado de realizar contratações nesta janela de transferências. Desta forma, o futuro do meio-campista segue como uma incógnita.