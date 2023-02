Quem é Anthony Taylor, árbitro de Real Madrid x Al-Hilal na final do Mundial de Clubes?

Juiz comanda jogos de Premier League e Champions League frequentemente, além de ter participado da última Copa do Mundo, no Qatar

Neste sábado (11), às 16h (de Brasília), o Al-Hilal vai enfrentar o Real Madrid em sua primeira final de Mundial de Clubes da Fifa. A equipe da Arábia Saudita derrotou o Flamengo, representante da Conmebol na competição, enquanto os espanhóis bateram o Al-Ahly, do Egito, vencedor da CAF. A arbitragem para a decisão, inclusive, já foi confirmada pela entidade na última quinta-feira (09).

Para o duelo, portanto, foram escolhidos uma equipe de três ingleses e um chinês: o quarto árbitro será Ma Ning; os assistentes, Adam Nunn e Gary Beswick; e o árbitro, Anthony Taylor. O juiz do confronto, vale destacar, tem alta experiência com grandes jogos.

Segundo o portal especializado em estatísticas, BeSoccer, Taylor tem 778 partidas apitadas ao longo da carreira. A estreia do árbitro na Uefa Champions League, desconsiderando a fase de "playoffs", aconteceu na temporada 2015/16, quando foi o juiz do embate entre PSG e Shakhtar, na vitória francesa por 2 a 0. Em 26 de outubro de 2022, o inglês comandou a partida Barcelona x Bayern de Munique, quando os alemães bateram os Culés por 3 a 0.

Getty Images

Taylor é ainda árbitro de Copa do Mundo, aparecendo como juiz nos duelos entre Coreia do Sul e Gana, na vitória africana por 3 a 2, e no empate em 0 a 0 entre Croácia e Bélgica, na última edição do Mundial. O profissional britânico ainda tem no currículo vários clássicos ingleses disputados na Premier League, por exemplo. O último deles na derrota do Manchester United por 3 a 2 para o Arsenal.

Além da grande bagagem com jogos importantes, o juiz já apitou um dos embates desta edição do Mundial de Clubes, quando comandou o confronto entre Seattle Sounders e Al-Ahly, no 1 a 0 para os egípcios sobre os norte-americanos.