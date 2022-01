Quem é Alejandro Viniegra, o paulista de origem mexicana que reforça o Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino acaba de anunciar a contratação de Neymar. Mais precisamente, de Alejandro Santana Viniegra, destaque da seleção mexicana sub-20, nascido no Brasil e conhecido como "Neymar mexicano".

Criado nas categorias de base do Cruzeiro, vem sendo cotado como grande promessa desde muito cedo. Mas não se engane pelo nome: Alejandro é natural de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo.

Filho de pai mexicano e mãe brasileira, o atleta possui dupla cidadania e já defende a seleção mexicana sub-20. Estreou pelos profissionais em 2018, com apenas 16 anos, pela última rodada do Brasileirão, ainda vestindo a camisa do Cruzeiro.

Alejandro saiu do banco de reservas diante do Bahia, tendo atuado apenas poucos minutos. A explicação é simples: era um sinal da confiança da Raposa em uma de suas principais apostas no futuro.

Com a crise financeira se intensificando, porém, o Cruzeiro decidiu por liberar o jogador, que foi reforçar o FC Dallas. Alejandro, então, permaneceu por alguns meses no North Texas, a "equipe reserva" do time norte-americano.

Trata-se de um jogador veloz e com uma capacidade de drible impressionante. Com dribles secos e uma mudança de direção muito rápida, consegue fazer a diferença dentro de campo.

Em baixa, porém, e sem conseguir minutos no time principal do FC Dallas, Alejandro Viniegra assinou contrato por três anos com o RB Bragantino, onde terá espaço e liberdade para se desenvolver, e quem sabe, recuperar a sua posição nas seleções brasileiras de base.