Brasileirão e o limite para troca de técnicos: o que se sabe sobre a regra

Segundo o GE.com, CBF decidiu limitar a movimentação de técnicos, impondo restrições a clubes e treinadores na Série A do Brasileiro

Nesta quarta-feira, o GloboEsporte.com publicou uma informação que promete agitar o futebol nacional. Segundo a reportagem, já a partir do Campeonato Brasileiro deste ano, uma nova regra vai limitar a troca de técnicos ao longo de uma mesma edição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com a matéria, cada clube poderá ter, no máximo, dois técnicos durante a competição. Além disso, um treinador poderá dirigir até duas equipes na mesma edição.

O texto informa ainda que a determinação só vale para a Série A do Campeonato Brasileiro e que 11 dos 20 clubes da elite nacional foram a favor da mudança, diante de nove votos contrários.

A proposta foi apresentada pelo próprio Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ele já havia tentado aprová-la em anos anteriores, mas sem sucesso. Com a votação da maioria a favor da regra, ela estará já na edição de 2021 do torneio.

Chamou a atenção a inclusão de uma “brecha” na nova regra. Como notou O Globo, em ocasiões em que os próprios treinadores pedirem demissão, o número de trocas não será contabilizado para os times.

Caso uma equipe efetue duas demissões de treinadores durante a competição, será obrigada a terminar a temporada com um funcionário já empregado posteriormente, por pelo menos seis meses.

Com o início agendado para o dia 29 de maio deste ano, a Série A do Brasileirão está prevista para terminar ainda em 2021, no dia 5 de dezembro. Vale lembrar que a edição de 2020, vencida pelo Flamengo, só terminou no final de fevereiro deste ano, por conta da paralisação pela pandemia da Covid-19.