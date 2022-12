Quem a França enfrenta na final da Copa do Mundo? Quando é o próximo jogo?

Les Bleus estão classificados para defender o título mundial; adversário já está definido

A final da Copa do Mundo de 2022 está definida! A França, atual campeã do Mundial, bateu Marrocos por 2 a 0 na semifinal e se classificou para sua segunda decisão seguida, e segue viva defendendo seu título.

Os franceses abriram o placar logo no comecinho do jogo, aos 5 minutos, com o lateral Theo Hernández, que aproveitou uma bola na área para marcar o primeiro gol da partida. A seleção do Marrocos até tentou, mas não conseguiu igualar o marcador, e acabou tomando o segundo, já no final do jogo, em uma bela jogada coletiva da França, finalizada por Randal Kolo Muani.

Assim, a equipe marroquina, sensação da Copa, acabou se despedindo da disputa pela taça - a briga agora é com a Croácia pelo terceiro lugar. Enquanto isso, a França está a apenas um jogo de conquistar mais um título de Copa do Mundo, o segundo seguido. São apenas três dias de descanso - e preparação - antes da partida que definirá o campeão mundial de 2022.

Quem a França enfrenta na final da Copa do Mundo?

A seleção francesa fez o segundo jogo da semifinal, de forma que o seu adversário já está definido: Argentina. Os sul-americanos venceram a seleção croata na última terça-feira (13), por 3 a 0, garantindo a primeira vaga na decisão da Copa do Mundo de 2022.

As finalistas se enfrentam em um único jogo, no Lusail Stadium, no domingo, 18 de dezembro, às 12h (de Brasília). Esta será a primeira vez que França e Argentina se enfrentam em uma final de Copa do Mundo, e as duas estão em busca do tricampeonato.