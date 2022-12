Quem a Argentina enfrenta na final da Copa do Mundo? Quando é o próximo jogo?

A seleção de Lionel Messi é a primeira finalista do Mundial de 2022

A Argentina é finalista da Copa do Mundo de 2022! Ao vencer a Croácia por 3 a 0 na semifinal, a seleção sul-americana é a primeira classificada para a decisão do Mundial, e ainda aguarda o outro jogo da semifinal para conhecer o seu adversário na briga final pelo título.

Lionel Messi voltou a brilhar pela seleção argentina e abriu o placar no jogo contra a Croácia, que ainda teve dois gols de Julián Álvarez para fechar a contagem e garantir os hermanos na decisão da Copa do Mundo. Agora são quatro dias de descanso antes da final, que acontece no sábado, 18 de dezembro, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium.

Quem a Argentina enfrenta na final da Copa do Mundo?

O adversário argentino será definido na quarta-feira (14), na partida entre França e Marrocos, pela semifinal do outro lado do chaveamento do Mundial. O jogo, que será no Al Bayt Stadium, está marcado para às 16h (de Brasília).

Quem vencer, pega a Argentina na final e, quem perder, tem mais um compromisso. No sábado (17), enfrentará o Marrocos na partida que vai definir o terceiro colocado da Copa do Mundo de 2022.