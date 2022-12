Que horas é a final da Copa do Mundo 2022

Confira todos os detalhes sobre a decisão da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo 2022 se encaminha para sua grande decisão, e a finalíssima já tem data e horário definidos. Pouco menos de um mês depois do jogo de estreia, o campeão será definido.

A final acontecerá no dia 18 de dezembro, um domingo. A decisão está agendada para às 12h do horário de Brasília, no Lusail Stadium, principal arena da Copa do Mundo. O confronto será entre os vencedores dos duelos entre Argentina e Croácia e Marrocos e França.

Final da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo, quando é, horário, quem joga e mais

A partida terá transmissão de Globo, SporTV, CazéTV (YouTube), Casimiro (Twitch.tv) e no serviço de streaming FIFA+. Na GOAL Brasil você também acompanha o tempo real, com descrição lance a lance da final.