Que horas é o jogo do Palmeiras na Libertadores?

Marca da equipe na campanha passada, o Verdão costuma trazer bons resultados para o Allianz Parque nas partidas de ida da Libertadores

As oitavas de final da Libertadores já está de volta, e o Palmeiras entra em campo contra a Universidad Católica pelo jogo de ida, defendendo o título de atual campeão da principal competição de clubes do nosso continente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lider no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e dono da segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, com 15 pontos, a equipe de Abel Ferreira vem embalada para a partida. O time já conta com o retorno de Dudu que foi regularizado após um pedido feito a Fifa, e a volta de Gustavo Gómez, Matías Viña e o goleiro Weverton que estavam disputando a Copa América com suas seleções.

Na temporada passada, o Palmeiras conquistou a Tríplice Coroa com os títulos do Campeonato Paulista, Libertadores e a Copa do Brasil. Nesta temporada, o Verdão começou com as derrotas na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-americana e no Campeonato Paulista, sem contar a eliminação na Copa do Brasil. Já no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, o Alviverde segue na disputa dos títulos.

JOGO Universidad Católica x Palmeiras DATA Quarta-feira, 14 de julho de 2021 LOCAL Estádio San Carlos de Apoquindo - Las Condes, CHI HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

O torcedor pode acompanhar na Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Para está partida, o técnico português não deve contar com dois dos principais jogadores que ajudaram a equipe à conquistar o título na temporada passada. Rony e Luiz Adriano desfalcam o time para o duelo com lesões detectadas.

É DIA DE DECISÃO E NÓS VAMOS JUNTOS, COM ALMA E CORAÇÃO! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪#AvantiPalestra #UCAxPAL#AlmaECoração pic.twitter.com/4lMBwL3gne — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 14, 2021

Por outro lado, a equipe conta com a volta do zagueiro Luan. E nesta semana o Palmeiras realizou a inscrição de quatro jogadores na lista da competição: Dudu, Deyverson, Pedrão e Michel.

Marca da equipe na campanha passada, o Verdão costuma trazer bons resultados para o Allianz Parque nas partidas de ida da Libertadores. E aí, torcedor você acredita que o Palmeiras vai desempenhar a mesma campanha da temporada passada?