O jogador retornou de empréstimo para o Al-Duhail em julho do ano passado, por 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na época), por uma temporada

Após uma temporada atuando pelo Al-Duhail, do Qatar. o ídolo do Palmeiras Dudu, está de volta para a equipe de Abel Ferreira. O jogador foi emprestado em julho do ano passado, por 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na época), por um ano. O clube do Catar, ainda tinha o direito de fazer a opção de compra dos 80% dos direitos do jogador por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) até 16 de maio, mas o valor da venda não foi depositado aos cofres do Palmeiras

Um dia depois de Dudu voltar a treinar pelo Palmeiras, a equipe anunciou que conseguiu a liberação junto a Fifa para o jogador poder atuar imediatamente pelo Palmeiras. A equipe acionou a entidade, pois o atleta só poderia atuar pelo time a partir de agosto.

É com grande satisfação que informamos que o Palmeiras, através do seu Departamento Jurídico, conseguiu a liberação imediata de Dudu e Pedrão junto à FIFA. #AvantiPalestra pic.twitter.com/h3D815BKd8 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 2, 2021

Quando Dudu reestreou pelo Palmeiras?

Após o Palmeiras conseguir a liberação imediata por parte da Fifa e já registrá-lo no BID (Boletim Informativo Diário), a estreia de Dudu ficou a cargo do treinador, Abel Ferreira. E o momento tão esperado pelos palmeirenses aconteceu neste sábado (11), aos 42 minutos do segundo tempo do clássico entre Palmeiras e Santos. Aos poucos, Dudu vai sendo reintegrado ao time do Palmeiras enquanto busca a forma física ideal.

Tarde de reestreia no @AllianzParque! Boa sorte e que seja o começo de uma nova passagem vitoriosa, Dudu! 👊#PALxSAN | 3x1#AvantiPalestra #JuntosNoBrasileirão https://t.co/OyjmOIYsue — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2021

Ih! Olha quem voltou real/oficial no Palmeiras 🟢👀 pic.twitter.com/2thGHlSmQh — Goal Brasil (@GoalBR) July 1, 2021

O Palmeiras teria que esperar a janela abrir novamente em 1 de Agosto para inscrever o atleta em suas competições, entretando o departamento jurídico do clube solicitou a Fifa a liberação do atleta, alegando que ele não tem mais contrato com o clube no Qatar e usando a pandemia do coronavírus como um dos motivos para a solicitação.

Na primeira passagem, Dudu atuou pelo Palmeiras por 295 partidas, ele marcou 70 gols, e distribuiu 75 assistências. Em um período de cinco anos no clube, o ídolo alviverde conquistou o título da Copa do Brasil em 2015, e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018.