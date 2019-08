Grêmio se classifica e garante um brasileiro na final da Libertadores

O Tricolor não teve, contra o Libertad, dificuldades para carimbar a vaga para as quartas de final

Muita coisa ainda pode acontecer na Libertadores da América, mas a certeza é que um dos finalistas será brasileiro. Isso ficou garantido nesta quinta-feira (01), com a classificação do para as quartas de final do certame continental.

O não teve grandes problemas para eliminar o : bateu, em Assunção, os paraguaios por 3 a 0, graças a gols de Jean Pyerre e dois de André, e avançou com um placar agregado de 5 a 0. Desta forma, os gremistas seguem vivo no lado da chave dominado por brasileiros: enfrentarão o nas quartas, e o vencedor deste duelo pega quem levar a melhor entre e .

O Grêmio, vale destacar, foi o último brasileiro a ser finalista do torneio continental: em 2017, os gaúchos bateram o Lanús, da , e conquistaram o título.