Diego fratura perna, terá que ser operado e desfalca o Flamengo

O camisa 10 sofreu uma dura entrada na derrota por 2 a 0 para o Emelec e deixou o campo de maca

A derrota por 2 a 0 para o , no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, não foi, nesta quarta-feira (24), a única notícia ruim para o . O meia Diego, que teve que sair de campo no segundo tempo, por causa de uma lesão na perna esquerda e pode desfalcar o time por um longo período.

O camisa 10 prendeu o pé na grama, por causa de uma dura entrada do volante Dixon Arroyo, que nem levou cartão pela jogada, e não aguentou a dor. As imagens, de fato, são fortes e mostram a perna do camisa 10 retorcida antes de Diego deixar o gramado de maca – o Flamengo ficou com dez em campo, uma vez que Jorge Jesus já havia feito todas as substituições, e na sequência sofreu o segundo gol.

FORÇA, DIEGO! Veja o momento em que o camisa 10 do Flamengo sofre a lesão, contra o Emelec! O jogador está com suspeita de fratura na perna esquerda. #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/3Dc3JvttxK — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) July 25, 2019

Diego precisará passar por cirurgia. O departamento médico do Flamengo avalia a lesão como “complexa”. O meia vai passar por reavaliações nesta quinta-feira (25), quando a delegação já estiver no Rio de Janeiro.