Xô, crise! Palmeiras goleia Godoy Cruz e avança às quartas da Libertadores

A equipe treinada por Felipão deslanchou no segundo tempo e voltou a dar alegria para o seu torcedor

Pressionado pelos péssimos resultados recentes, o enfim conseguiu respirar, nesta terça-feira (30), com a vitória por 4 a 0 sobre o , no Allianz Parque, que levou a equipe treinada por Luiz Felipe Scolari para as quartas de final da Libertadores da América.

Foi a primeira notícia boa para o Palmeiras desde o retorno dos jogos após a pausa para a : desde então o Alviverde havia sido eliminado da Copa do para o e, no último fim de semana, perdeu a liderança no Brasileirão para o . A sucessão de resultados ruins – duas derrotas, três empates e apenas uma vitória antes do triunfo desta terça – também motivou protesto de setores da torcida.

Apesar do resultado elástico, entretanto, o Palmeiras não encantou. Ao menos não na etapa inicial. Foi somente depois que Raphael Veiga abriu o placar, em cobrança de pênalti convertida no segundo tempo, que os alviverdes ficaram mais tranquilos – administrando a vantagem, já que na ida o encontro ficou no empate por 2 a 2. Aproveitando excelente lançamento do goleiro Weverton, e falha bizarra do arqueiro Mehring, Borja ampliou. Scarpa fez o terceiro e, nos acréscimos, Dudu transformou o resultado em goleada.

Os 4 a 0 fizeram a torcida presente ao estádio gritar um “Olé” que passa a impressão de “fazer as pazes” entre time e torcida. Favorito, o Palmeiras fez o que dele se esperava, em todos os sentidos e segue com o sonho do título continental vivo.