Godoy Cruz x Palmeiras - siga ao vivo as oitavas da Libertadores

Alexis Lloret/Getty

Fim do primeiro tempo em Mendoza!O iniciou a partida pressionando o placar e conseguiu abrir vantagem com dois gols de Garcia, um de cabeça e outro um chutaço. O , por outro lado, demorou a se encaixar ofensivamente, com problemas do meio do ataque, que apresentou problemas com movimentação e aproximação.O jogo seguiu eletrizante até o intervalo. Isso porque, aos 38, Felipe Melo conseguiu descontar o marcador após cruzamento de Marcos Rocha. Só que o Godoy, logo em seguida, teve um pênalti após Gustavo Gomez puxar Garcia na área. O próprio atacante bateu rasteiro no meio do gol e Weverton brilhou defendendo com os pés.