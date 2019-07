Contra a parede, Athletico terá de buscar feito inédito na Bombonera

Rubro-Negro jamais reverteu uma série eliminatória em Libertadores e Sul-Americana depois de perder o jogo de ida

O até teve a chance de minimizar o dano da derrota para o , nesta quarta-feira (24), no jogo de ida das oitavas de final da ... mas não conseguiu. Agora, o 1 a 0 conquistado pelos argentinos deixa os paranaenses diante de uma difícil missão: vencer em La Bombonera, por qualquer placar, para seguir adiante na competição.

Em um jogo de poucas alternativas, Alexis Mac Allister acertou um belo chute de fora da área, na reta final, e acabou marcando o único gol da partida na Arena da Baixada. Nos acréscimos, Rony sofreu pênalti que Marco Rubén, um dos artilheiros da Copa, mandou na trave.

Não bastasse a necessidade de fazer gols em Buenos Aires, o Athletico se vê diante de um feito que nunca conseguiu antes, ou seja, se recuperar de uma derrota sofrida num jogo de ida em uma competição continental. Logo em sua primeira Libertadores, em 2000, perdeu duas vezes para o (1-0 e 2-1) e acabou sendo eliminado daquela edição.

🇦🇷💪 Alexis Mac Allister! O nome do @BocaJrsOficial que calou a Arena da Baixada e fez a festa argentina contra o @AthleticoPR: 1-0! pic.twitter.com/Nzh2mbTDdw — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 25, 2019

ATHLETICO CONTRA A PAREDE: O HISTÓRICO CONTINENTAL

COMPETIÇÃO ADVERSÁRIO FASE RESULTADOS (IDA E VOLTA) Libertadores 2000 Atlético-MG Oitavas de final 0x1 e 2x1 Sul-Americana 2006 Semifinal 0x1 e 0x4 Sul-Americana 2007 Primeira Fase 2x4 e 0x2 Sul-Americana 2011 Segunda Fase 0x1 e 0x1 Libertadores 2017 Oitavas de final 2x3 e 0x1 Libertadores 2019 Boca Juniors Oitavas de final 2x3 e ???

Já em 2017 foi a vez de cair diante de outro brasileiro, o Santos, também nas oitavas de final. Derrotado em Curitiba por 3 a 2, levou 1 a 0 na Vila Belmiro e também abreviou sua campanha.

Até mesmo na , torneio que levantou no ano passado, o Furacão precisou amargar quedas quando saiu atrás nos primeiros 90 minutos: foram derrotas para o Pachuca (semifinal, em 2006), Vasco (1ª Fase, em 2007) e Flamengo (2ª fase, em 2011) depois de perder suas partidas de ida.

Boca e Athletico voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 31, a partir das 21h30 do horário de Brasília. Séra o quarto duelo entre as equipes no ano, já que ambos mediram forças também pelo Grupo G dessa Libertadores.