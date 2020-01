Quartas de final da Copinha 2020: onde assistir, jogos, datas e mais informações

Competição vai chegando a sua reta final e equipes terão que superar o desgaste para seguir com o sonho do título

A está chegando a sua reta final e, após os duelos entre as 16 melhores equipes, já estão definidos os cruzamentos e possíveis adversários das quartas de final.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Quatro clubes da série A do Brasileirão ainda estão vivos na : o , maior campeão da competição , o , -PR e estão garantidos nas quartas de final, além de -SP e Oeste. As outras duas equipes sairão dos duelos entre

De agora em diante, a Copinha se afunila cada vez mais e as equipes terão que superar o cansaço e as viagens para seguir com o sonho de erguer a taça.

A seguir, a Goal apresenta todos os confrontos das fases finais da e suas informações:

Como é disputada a fase final da Copinha?



(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Dos 127 times que disputaram a competição na fase de grupos, 64 se classificaram para as fases finais. Assim, os clubes jogam em formato mata-mata e vão se eliminando até que sobre só uma equipe viva, o campeão da competição.

Quais são os duelos das quartas de final da Copinha?

JOGO DATA HORÁRIO CIDADE ONDE VAI PASSAR? Botafogo-SP x Internacional 17/01 19h15 Araraquara SporTV Corinthians x 17/01 21h30 Franca SporTV / x Grêmio 18/01A A definir A definir SporTV Oeste x / 18/01 A definir A definir SporTV

Onde assistir as fases finais da Copinha?

Pela primeira vez na história da competição, todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior terão transmissão .

Mais artigos abaixo

Na TV aberta, os duelos serão transmitidos pela TV Cultura e pela Rede Vida. Na TV fechada, o SporTV tem os direitos da competição e transmite todos os jogos eliminatórios. Alguns duelos também terão transmissão do GloboEsporte.com.

Já a TV Globo passará em rede nacional a finalíssima da competição.