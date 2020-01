Onde assistir à Copa São Paulo 2020? TV, streaming, Facebook e todas as informações

Os direitos de transmissão da maior competição de base do Brasil estão divididos por várias plataformas; veja como cada uma vai transmitir o torneio

Competição mais tradicional de base do , a já começou! Com participação de todos os grandes clubes brasileiros (menos o Flamengo...), o torneio promete revelar grandes jogadores para o futuro do futebol do nosso país. Mas aí, fica o questionamento: onde assistir as partidas da ?

Divididos em várias plataformas, os jogos do torneio poderão ser assistidos no SporTV, na Rede Vida, na TV Cultura, no Globoesporte.com, no Facebook da FPF e pelo canal da federação no MyCujoo.

Confira como cada plataforma irá transmitir os duelos da !

SporTV

As tranmissões do SporTV seguirão um padrão claro: a plataforma irá transmitir 32 duelos da primeira fase da competição, na TV fechada, com enfoque nos clubes do país, sempre que possível.

Assim, se você torce para os principais clubes brasileiros, pode garantir que o SporTV transmitirá pelo menos a maioria dos duelos de seu clube: , , , , , e , por exemplo, terão todas as partidas transmitidas pelo canal.

Em momentos em que não há nenhum time deste patamar jogando, o canal irá transmitir outros duelos: x Socorro (SE) e Ferroviária x União (MT) também serão destaque na programação do Canal Campeão. Ou seja: teremos mais GTA no SporTV.

Rede Vida

Com cinco transmissões na primeira fase da competição, a Rede Vida também continuará com sua tradição em passar jogos da Copa São Paulo: o canal aberto terá três jogos exclusivos para a televisão e será a única chance de ver , Ceará e atuarem nas telinhas, pelo menos na primeira fase.

Além disso, também fará a transmissão de dois jogos noturnos de grandes clubes: São Paulo e Corinthians terão duelos transmitidos pelo canal.

TV Cultura

Voltando a apostar no esporte, a TV Cultura também transmitirá duelos da Copinha.

O canal aberto fará transmissão nos finais de semana: dois jogos da primeira fase passarão na Cultura. A estreia do São Paulo, atual campeão da competição, contra o Operário, e o segundo jogo do Grêmio, diante do tradicional da Mooca.

GloboEsporte

Apenas uma partida será transmitida pelo GloboEsporte.com, na primeira fase, de forma gratuita, no website: o último jogo do /RJ na fase de grupos.

Facebook da FPF

O perfil no Facebook da Federação Paulista de Futebol também transmitirá alguns jogos: em média, seis partidas por dia terão transmissão exclusiva da plataforma.

Algumas equipes tradicionais do brasileiro, fora da televisão, terão todos os seus duelos no Facebook: se você é torcedor do , do , do Paranaense, do Bahia, do Sport ou da Lusa, prepare-se para a ver maioria dos jogos da sua equipe na rede social. Outras equipes como o , o Botafogo e o Atlético Mineiro também terão uma de suas partidas no Facebook.

MyCujoo (FPF TV)

Todas as outras partidas que não forem transmitidas por nenhuma das plataformas acima terão transmissão exclusiva do canal da FPF TV no MyCujoo, plataforma de streaming gratuita, com chat, estatísticas e replay ao vivo.

Assim, jogos de equipes menores do interior de São Paulo ou fora de estado terão seus duelos transmitidos no MyCujoo: neste momento, por exemplo, na FPF TV, nove partidas estão no ar, incluindo confrontos como União Suzano x São Raimundo-RR e Taubate x Capital-TO.

Mesmo assim, equipes tradicionais como o , o , a , o Avaí, o , o Paraná, o Goiás e o também terão a maioria das transmissões na plataforma.