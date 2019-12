Quem são os campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior?

A Copinha será realizada entre 2 e 25 de janeiro no estado de São Paulo

O é o primeiro torneio que agita os torcedores brasileiros em todo começo de ano. A competição de base é realizada em estádios paulistas tradicionalmente em janeiro, com a final no Pacaembu no dia 25, aniversário da cidade de . Mas quem são os campeões da ?

Com dez títulos, o é o maior vencedor do torneio. O levou a primeira edição, que foi realizada em 1969, e levantou sua última taça em 2017. O atual campeão é o São Paulo, que superou o nos pênaltis em 2019.

Confira todos os campeões da :

1969 Corinthians

1970 Corinthians

1971

1972 Nacional

1973 Fluminense

1974

1975

1976 Atlético-MG

1977 Fluminense

1978 Internacional

1979 Marília

1980 Internacional

1981

1982 Ponte Preta

1983 Atlético-MG

1984

1985

1986 Fluminense

1987 (Não foi disputada)

1988 Nacional

1989 Fluminense

1990

1991 Portuguesa

1992 Vasco

1993 São Paulo

1994

1995 Corinthians

1996

1997 Lousano Paulista

1998 Internacional

1999 Corinthians

2000 São Paulo

2001 Barueri

2002 Portuguesa

2003 Santo André

2004 Corinthians

2005 Corinthians

2006 América de Rio Preto

2007

2008

2009 Corinthians

2010 São Paulo

2011 Flamengo

2012 Corinthians

2013 Santos

2014 Santos

2015 Corinthians

2016 Flamengo

2017 Corinthians

2018 Flamengo

2019 São Paulo