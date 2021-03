Supercopa do Brasil: quando é, quem disputa e quais times já foram campeões

Flamengo, campeão brasileiro, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, fazem a primeira grande final da temporada de 2021

Um duelo de gigantes marca a primeira final da temporada de 2021 do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras farão a decisão da Supercopa do Brasil.

A disputa será entre os dois times mais dominantes do país nos últimos anos e os dois primeiros colocados no ranking de clubes da CBF. O Rubro-negro garantiu seu lugar na decisão com o título Brasileirão de 2020 e seu adversário será o Alviverde, campeão da Copa do Brasil.

A CBF já confirmou o dia da decisão mas as demais definições da partida como local e horário ainda são desconhecidas.

Confira mais informações sobre a final!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Palmeiras DATA Domingo, 11 de abril de 2021 LOCAL A definir HORÁRIO A definir

CAMPANHA DOS FINALISTAS

FLAMENGO

Foto: Getty Images

Diferentemente do Campeonato Brasileiro de 2019, quando garantiu o título com folga, a definição do campeão de 2020 só aconteceu na última rodada. Mesmo com a derrota para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi, o Rubro-negro contou com o tropeço do Internacional para confirmar o bicampeonato consecutivo.

Ao longo das 38 rodadas do Brasileirão, o time foi dirigido por Domènec Torrent e Rogério Ceni, sofreu com desfalques por Covid-19 e liderou a competição em apenas duas rodadas - justamente as duas últimas.

Campanha do Flamengo no Brasileirão 2020:

38 jogos

21 vitórias

8 empates

9 derrotas

68 gols pró

48 gols sofridos

PALMEIRAS

Foto: Getty Images

O Alviverde estreou na competição nas oitavas de final e teve pela frente o Red Bull Bragantino como primeiro desafio. Venceu os dois (3 a 1 em Bragança Paulista e 1 a 0 no Allianz Parque) e se classificou para enfrentar o Ceará na fase seguinte. Vitória no jogo de ida (3 a 0 em casa) e empate no segundo confronto (2 a 2 no Castelão).

Na semifinal, enfrentou o América-MG, surpresa da competição. Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o Palmeiras venceu o time mineiro fora de casa por 2 a 0 para garantir sua vaga na final do torneio. O Alviverde venceu os dois jogos da decisão da Copa do Brasil por 1 a 0 em Porto Alegre e 2 a 0 em São Paulo e se sagrou tetracampeão da competição.

Campanha do Palmeiras na Copa do Brasil 2020:

8 jogos

6 vitórias

2 empates

Nenhuma derrota

15 gols pró

4 gols sofridos

CAMPEÕES DA SUPERCOPA DO BRASIL

Foto: Getty Images

A Supercopa do Brasil foi criada em 1990, mas apenas dois anos depois foi descontinuada. O torneio foi retomado em 2020, com os campeões nacionais de 2019, e segue em 2021.

CAMPEÕES:

1990: Grêmio - venceu o Vasco por 2 a 0.

1991: Corinthians - venceu o Flamengo por 1 a 0.

2020: Flamengo - venceu o Athletico-PR por 3 a 0.

Atual campeão do torneio, o Flamengo contou com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Giorgian de Arrascaeta para superar o Athletico-PR no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.