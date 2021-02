Recopa Sul-Americana: datas, estádios e outras informações sobre Palmeiras x Defensa y Justicia

Campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana se enfrentam para saber qual o grande time da América do Sul na temporada; veja todas as informações

Com o título da Libertadores de 2020, o Palmeiras também se classificou para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana, para saber qual o grande time da América do Sul na temporada.

Assim como o Palmeiras, que venceu o Santos em um grande clássico na final da Libertadores, o Defensa y Justicia também teve que passar por um rival argentino, o Lanús, para conquistar o título da Sula, com vitória por 3 a 0. Agora, as duas equipes, comandadas por Abel Ferreira e Hernán Crespo, respectivamente, duelam pelo posto de melhor do continente na temporada de 2020.

Com isso, o Palmeiras terá a oportunidade de conquistar mais um troféu inédito para sua galeria, uma vez que, entre 1999 e 2002, período em que o Verdão conquistou sua primeira Libertadores, não houve disputa do torneio.

Confira abaixo todas as informações sobre a Recopa Sul-Americana!

Datas

O Palmeiras está no Qatar em busca de seu primeiro título no Mundial de Clubes. Quando voltar, ainda tem pela frente as finais da Copa do Brasil, as últimas partidas do Brasileirão e o início do Campeonato Paulista.

Dessa forma, a Conmebol determinou que a Recopa Sul-Americana será disputada apenas no mês de abril .

O primeiro jogo será disputado no dia 7 de abril, na Argentina, enquanto a volta fica para uma semana depois, em São Paulo.

Estádios e mandos de campo

O Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana, abrirá a série jogando em casa, no estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina.

Já o Palmeiras, campeão do principal torneio da América do Sul, terá o benefício de decidir o confronto em casa, no Allianz Parque.

Como chegam Palmeiras e Defensa y Justicia para a Recopa?

O Palmeiras chega como grande favorito para a Recopa Sul-Americana, após fazer grande campanha para conquistar a Libertadores da América. Além disso, o Verdão pode adicionar em sua galeria de troféus o título do Mundial de Clubes, o que só aumentaria a moral da equipe de Abel Ferreira. Até lá, o clube paulista também já terá definido a Copa do Brasil contra o Grêmio.

Assim, o Alviverde terá a chance de enfrentar o Defensa y Justicia após ganhar três títulos de expressão em apenas três meses.

Do outro lado, os argentinos chegam após uma campanha bastante sólida na Copa Sul-Americana, apoiada pelos gols de Brian Romero, artilheiro da competição. Como trunfo, os argentinos também podem olhar para o retrospecto recente contra os brasileiros.

Nesta edição da Sula, o clube, que atualmente é treinado por Hernán Crespo, eliminou o Vasco da Gama e o Bahia. Em 2017, ainda pela mesma competição, os argentinos também eliminaram o São Paulo, garantindo a classificação em pleno Morumbi.

Como foi a última edição da Recopa?

A última edição da Recopa Sul-Americana foi disputada entre Flamengo e Independiente del Valle, campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente.

Após empatar o jogo de ida em 2 a 2, no Equador, o Flamengo conseguiu uma bela vitória por 3 a 0 no Maracanã - mesmo com um jogador a menos em boa parte do confronto -, para conquistar seu primeiro título do torneio.

Os maiores campeões da Recopa

A Recopa Sul-Americana é mais um torneio dominado pelos argentinos. O maior campeão é o Boca Juniors, com quatro conquistas, seguido pelo River Plate, com três.

Os brasileiros com mais títulos são São Paulo, Grêmio e Internacional, todos bicampeões. Além deles, Corinthians, Santos, Cruzeiro e Atlético-MG completam a lista dos clubes do Brasil que já levaram a competição, com um título cada.