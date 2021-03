Copa do Brasil faz do Palmeiras o time com mais grandes títulos dos últimos anos

Verdão levantou mais taças de peso do que qualquer time brasileiro nas últimas cinco temporadas

Com três meses de atraso, a temporada 2020 do futebol brasileiro finalmente terminou, e o Palmeiras sai como o grande vencedor do ano, com três conquistas no período, incluindo dois troféus de peso.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a vitória por 2x0 sobre o Grêmio no jogo de volta, o time de Palestra Itália sagrou-se campeão da Copa do Brasil, na mesma temporada que também venceu o Campeão do Paulistão e Copa Libertadores. Com os troféus, o time supera os principais rivais nos últimos cinco anos, quando o assunto é o número de grandes títulos conquistados (ou seja, desconsiderando taças como Recopa e Supercopa, por não serem campeonatos e sim uma disputa de troféu com apenas duas equipes, e os estaduais).

Partindo de 2016, o Verdão conquistou dois Brasileiros (2016 e 2018), uma Libertadores (2020) e agora uma Copa do Brasil (2020). No mesmo período, onde vem sendo o principal rival dos paulistas, o Flamengo levou os Brasileiros de 2019 e 2020, além da Libertadores de 2019.

O Grêmio, adversário da final da Copa do Brasil deste domingo, também tem menos conquistas (Copa do Brasil de 2016 e Copa Libertadores de 2017), no período marcado pela era de Renato Gaúcho à frente do time gaúcho. Vale lembrar que o treinador acaba de renovar seu vínculo com o Grêmio.

Contratado em novembro de 2020, quando o time já tinha campanhas consolidadas na Libertadores e Copa do Brasil (fruto do trabalho de Vanderlei Luxemburgo, que comandou o time desde o início da temporada), Abel Ferreira conquistou no Palmeiras os seus primeiros títulos como treinador profissional, e só agora pensa na temporada 2021, que já tem partidas atrasadas.

Com o Paulistão já em andamento, o português deve usar jogadores da base e outros atletas menos desgastados para as próximas rodadas, enquanto se prepara para a estreia na Libertadores 2021, já em abril. Apesar da sequência caótica, essa deve ser mais uma boa oportunidade de colocar as pratas da casa em campo, estratégia que se provou eficiente em 2020.