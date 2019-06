Quantos gols Marta marcou em Copa do Mundo? Veja a lista completa

Atacante ultrapassa Klose e vira maior artilheira da história das Copas

Mais uma vez, Marta fez história. Na terça-feira (18), o gol marcado diante da trouxe não só a classificação da seleção às oitavas de final, como também levou a camisa 10 ao posto de maior artilheira da história da , entre homens e mulheres.

Até o momento, a atacante já balançou as redes em 17 ocasiões, uma a mais que Miroslav Klose na disputa masculina. Na partida anterior, diante da , a craque havia igualado a marca do alemão.

"Quebrar recordes é algo que acontece naturalmente, vem de trabalho. Eu dedico isso a todas as mulheres. A gente representa todas elas e busca fazer o melhor sempre", disse.

Marta também já havia alcançado outro recorde na partida de semana passada. Na ocasião, se tornou a primeira a balançar as redes em cinco edições diferentes do torneio. Sua primeira Copa do Mundo foi em 2003, com 17 anos, depois, disputou as edições de 2007, 2011 e 2015.

TODOS OS GOLS DE MARTA EM COPAS

ANO JOGO GOLS 2003 3 x 0 1 2003 Brasil 4 x 1 Norueaga 1 2003 Brasil 1 x 2 1 2007 Brasil 5 x 0 Nova Zelândia 2 2007 Brasil 4 x 0 2 2007 Brasil 3 x 2 Austrália 1 2007 Brasil 4 x 0 EUA 2 2011 Brasil 3 x 0 Noruega 2 2011 Brasil 2 x 2 EUA 2 2015 Brasil 2 x 0 Coreia do Sul 1 2019 Brasil 2 x 3 Austrália 1 2019 Brasil 1 x 0 Austrália 1

OS MAIORES ARTILHEIROS EM COPAS