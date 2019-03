Diego Alves: todos os pênaltis defendidos pelo goleiro brasileiro

Goleiro voltou a pegar pênalti na vitória do Flamengo sobre a LDU

Diego Alves deixou o Maracanã na noite da última quarta-feira (13) exaltado pela torcida e por seus companheiros após defender um pênalti contra a durante a vitória do por 3 a 1, que garantiu a liderança do Grupo D da Libertadores.

"Falei com ele. Foi fantástico. Aquele momento do jogo complicaria. Ele é um exímio pegador de pênaltis. É um grande jogador que temos em mãos", disse o técnico Abel Braga.

E de fato o goleiro rubro-negro é um exímio pegador de pênalti. Com números impressionantes na carreira, o jogador coleciona recordes, com Cristiano Ronaldo sendo a maior vítima do brasileiro, já que parou em defesas do carioca em três dos quatro jogos entre os dois na grande área. Um aproveitamento de apenas 25%.

Confira os números de Diego Alves!

FLAMENGO



Foto: Diego Vidal / Flamengo

Contratado pelo Flamengo em julho de 2017, Diego Alves, em oito penalidades, parou o adversário quatro vezes e sofreu quatro gols.

COBRANÇAS 8 DEFESAS 4 GOLS SOFRIDOS 4

VALENCIA E ALMERÍA



Foto: Getty Images

O goleiro é o maior pegador de penalidades da história do Campeonato Espanhol. Nos dez anos em que atuou na , onde jogou por e Almería, Diego Alves defendeu 25 pênaltis em 49 cobranças.

Valencia

COBRANÇAS 35 DEFESAS 15 GOLS SOFRIDOS 20

Almería

COBRANÇAS 18 DEFESAS 10 ERROS 2 GOLS SOFRIDOS 6

ATLÉTICO-MG



Foto: Divulgação

Diego Alves deixou o em 2007 com o status de ídolo da torcida. Com apenas 61 jogos com a camisa do clube, o goleiro conquistou os títulos da de 2006 e do do ano seguinte, quando foi eleito o melhor arqueiro.

COBRANÇAS 7 DEFESAS 2 GOLS SOFRIDOS 5