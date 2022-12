Quantos anos tem Modric? Qual a idade atual do meia da Croácia?

Jogador é o "cérebro e o coração" do meio-campo da Croácia na Copa do Mundo

Nascido em 9 de setembro de 1985, Zadar, na Iugoslávia, Luka Modrić parece viver o melhor momento da sua carreira "desfilando" nos gramados da Copa do Mundo 2022, no Qatar, atuando pela Croácia.

Pela equipe croata, o meio-campista está disputando sua quarta Copa do Mundo e, cada vez mais, parece dominar a posição no time. Camisa 10, Modrić é o "cérebro e o coração" com sua liderança seja pelo Real Madrid ou com a camisa xadrez da Croácia.

Na atual edição do Mundial, Modrić ainda não marcou e não deu nenhuma assistência pela equipe, mas esteve pronto para marcar uma das cobranças de pênaltis que culminou na eliminação do Brasil na competição. A seleção brasileira foi eliminada pela Croácia nos pênaltis, após empate em 1 a 1 na prorrogação.

Pela Croácia, o jogador soma 160 partidas pela equipe além de 23 gols marcados. No Real Madrid, o meio-campista soma 454 jogos, com 36 gols.

Aos 37 anos, Luka Modrić parece estar disputando sua última Copa do Mundo pela Croácia e, claro, nada melhor comparar essa campanha com o título do Mundial após o vice-campeonato em 2018.